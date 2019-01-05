Статистика "Манчестер Юнайтед" после ухода Моуринью

Увольнение Жозе Моуринью с поста наставника "Манчестер Юнайтед" пошло на пользу команде.

Под руководством нового тренера Уле Гуннара Сульшера "МЮ" выиграл пять поединков кряду с общей разницей забитых и пропущенных - 16:3.

Напомним, что "МЮ" одолел "Кардифф" (5:1), "Хаддерсфилд" (3:1), "Борнмут" (4:1), "Ньюкасл" (2:0) и "Рединг" (2:0).

После 21 тура "МЮ" идет на 6-м месте в АПЛ и от еврокубковой зоны их отделяет три очка.

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