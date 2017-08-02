Статистика не в пользу французов: "Ницца" отправляется в гости к амстердамскому "Аяксу"

"Аякс" – "Ницца"

Стадион: "Амстердам Арена" (Амстердам, Нидерланды)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Андре Марринер (Англия)

Вечером в среду на "Амстердам Арене" местный "Аякс" и французская "Ницца" разыграют путевку в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Неделю назад во Франции команды не выявили победителя, оставив вопрос открытым (1:1). Теперь же амстердамцы будут иметь небольшое преимущество в ответном поединке. Во-первых, они играют дома, а во-вторых – для выхода в следующий раунд им достаточно не пропустить.

Встреча на "Стад де Нис" получилась увлекательной и, в какой-то степени, равной. Обе команды имели примерно одинаковое количество моментов для взятия ворот, и вполне могли забить больше, нежели по одному мячу. В плане игры "Аякс" понравился даже чуть больше. Гости контролировали мяч, превзойдя "орлят" в движении. Стоит вспомнить, что встречу недельной давности крайне неуверенно провел голкипер "Ниццы" Йоан Кардиналь.

В гостях не только ему, но и всем игрокам французской команды будет гораздо сложнее, ведь "Аякс" славится мощной поддержкой трибун. К тому же, так сложилось исторически, "Ницца" неважно проводит гостевые еврокубковые встречи. В предыдущих 22 матчах "орлята" одержали одну победу, 4 поединка свели к ничьей и в 17 играх уступили. А ведь в Амстердаме забивать нужно, прежде всего, команде Люсьена Фавра. Хозяев же вполне устроит и безголевая ничья.

"Ницца" всю прошедшую неделю целенаправленно готовилась к ответной встрече в Нидерландах. Что касается амстердамского клуба, то "Аякс" в минувшую пятницу успел провести товарищеский матч против английского "Халл Сити". В этом матче Марсель Кейзер задействовал практически всех игроков, которые есть в его распоряжении. Поэтому ничья 3:3 в данном случае не показательна. А вот выиграет ли "Аякс" от дополнительной игровой практики в контексте прошедшей контрольной игры, узнаем совсем скоро.

Интересные факты противостояния "Аякса" и "Ниццы":

В первом матче раунда неделю назад команды сыграли вничью 1:1

Беспроигрышная серия "Аякса" на своем поле в еврокубках составляет 13 матчей

В 22 гостевых встречах в рамках еврокубков "Ницца" выиграла лишь однажды

Ориентировочные составы на игру:

"Аякс": Онана – Велтман, Санчес, Виргевер, Де Лигт, Зиеш, Юнес, Шене, ван де Бек, Хунтелаар, Дольберг.

"Ницца": Кардиналь – Сарр, Данте, Суке, Ле Маршан, Вальтер, Козьелло, Сери, Марсель, Плеа, Балотелли.

Прогноз на матч "Аякс" – "Ницца":

Хозяева являются фаворитами матча, несмотря на то, что им совершенно не обязательно выигрывать – достаточно просто не пропустить. Тем не менее, уже по первой встрече было заметно, что в плане выносливости "Аякс" на голову выше соперника. Невооруженным глазом было заметно, кто именно поработал на сборах лучше. Если в первом тайме еще возможен защитный формат игры от хозяев, то после перерыва, когда "Ницца" в случае нулей на табло начнет рисковать, подопечные Кайзера могут поймать соперника на контратаке.

Не удивительно, что фаворитом предстоящего матча букмекеры считают именно амстердамский клуб. На победу "Аякса" средний коэффициент равен 1.70 баллам. На ничейный исход можно сделать ставку с коэффициентом 3.86. За успех "Ниццы" дают чуть менее 5 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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