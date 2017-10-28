Статистика не в пользу "матрасников": "Атлетико" принимает "Вильярреал"

"Атлетико" – "Вильярреал"

Стадион: "Ванда Метрополитано" (Мадрид, Испания)

Начало матча: 19:30

Арбитр: Альберто Ундиано Мальенко (Памплона)

Первым из топ-команд Ла Лиги в 10 туре сыграет мадридский "Атлетико". На своем стадионе "матрасники" примут весьма неудобный для себя "Вильярреал". В турнирной таблице соперников разделяет всего три очка, а это значит, что матч будет носить не только принципиальный характер, но и стратегический.

В текущем сезоне "Атлетико" не хватает стабильности. Один матч команда может отыграть в своих лучших традициях, а во время следующей встречи выглядеть неубедительно. Тем не менее, "матрасники" остаются одной из трех команд, которые все еще не проигрывали в текущей кампании Ла Лиги. В девяти турах "Кольчонерос" одержали пять побед при четырех ничьих, и именно поэтому занимают в турнирной таблице только четвертое место, отставая от лидера на шесть очков. В предыдущем матче чемпионата команда Диего Симеоне переиграла на выезде "Сельту" (1:0), а среди недели сыграли вничью с "Эльче" в рамках Кубка Испании.

"Вильярреал" значительно добавил в последних матчах. После прихода нового главного тренера в лице Хавьера Ревильи Кальехи "желтая субмарина" одержала три победы с общим счетом 9:1 и поднялась на шестую позицию в турнирной таблице Примеры. Главная проблема "подводников" – выездные матчи. Так, все свои три поражения в текущем сезоне "Вильярреал" потерпели в гостях с общим счетом 0:8. Вот и среди недели, играя матч Кубка Испании, "желтая субмарина" уступила на выезде скромной "Понферрадине" (0:1).

В последних матчах между этими командами чаще всего был зафиксирован минимальный итог встречи. Команды делают акцент на силовой борьбе в центре поля и надежной игре в обороне, поэтому вряд ли в этом матче будет обилие забитых мячей. Стоит отметить, что "Атлетико" не может победить "Вильярреал" с 29 апреля 2015 года в 4 матчах кряду, один раз сыграв вничью и проиграв трижды.

Интересные факты противостояния "Атлетико" и "Вильярреала":

"Атлетико" не может забить "Вильярреалу" в четырех матчах кряду

Из последних 8 матчей между командами 6 завершились со счетом 1:0

"Матрасники" по-прежнему не знают горечи поражения в чемпионате

Победная серия "Вильярреала" в Ла Лиге насчитывает три матча

Последняя встреча команд состоялась 25 апреля текущего года в Мадриде и закончилась минимальной победой "желтой субмарины" (1:0)

Ориентировочные составы на игру:

"Атлетико": Облак – Хуанфран, Савич, Годин, Ф.Луис, Томас, Габи, Сауль, А.Корреа, Гризманн, Гамейро.

"Вильярреал": Барбоса – Гаспар, Гонсалес, Руис, Коста, Родригес, Тригерос, Кастильехо, Форнальс, Бакамбю, Бакка.

Прогноз на матч "Атлетико" – "Вильярреал":

Командам важно в очном противостоянии, по крайней мере, не проиграть, к тому же им необходимо сохранить силы для выступлений на международной арене. "Атлетико" не феерит в последнее время, ограничиваясь, как правило, ничейными результатами. "Матрасники" традиционно выделяются надежностью своих тылов. В предстоящем матче они постараются максимально аккуратно сыграть в обороне. Для общего успеха им хватит одного забитого мяча. Вряд ли стоит ждать повышенной активности и от "Вильярреала".

Букмекеры более чем уверены в победе "Атлетико". Так средний коэффициент на победу хозяев поля составляет 1.54 баллов, а на успех гостей – начиная от 6.70 баллов. Ничейный исход оценивается в среднем в 4.00 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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