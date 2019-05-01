Статистика свидетельствует, что "Аякс" пройдёт "Тоттенхэм" и сыграет в финале Лиги Чемпионов

"Аякс" на выезде одолел "Тоттенхэм" со счётом 1:0 в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов.

Статистика свидетельствует, что амстердамская команда выйдет победителем из этого противостояния и сыграет в финале турнира.

В частности, "шпоры" никогда не проходили дальше в еврокубковых соревнованиях после домашнего поражения в первом поединке.

Что касается "Аякса", то они 26 раз из 28 выходили в следующий раунд евротурниров после гостевой победы в первом матче.

Не пропустите: Впервые за 23 года "Аякс" не пропустил в гостевом матче плей-офф Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru