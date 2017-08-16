Статистика утверждает, что "Барселона" может рассчитывать на выигрыш Суперкубка Испании

Статистика утверждает, что каталонская "Барселона" может рассчитывать на выигрыш Суперкубка Испании в противостоянии с мадридским "Реалом".

Так, в трех своих последних играх на "Сантьяго Бернабеу" "сине-гранатовые" забили десять мячей - дважды забив по три гола и еще один раз, отличившись четырежды. Если "Барсе" удастся продолжить эту тенденцию, то клуб вполне может рассчитывать на завоевание очередного трофея.

Напомним, в первом матче "Реал" праздновал победу со счетом 3:1.

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