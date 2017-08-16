Статистика утверждает, что "Барселона" может рассчитывать на выигрыш Суперкубка Испании

Теги барселонареал мадрид

Статистика утверждает, что "Барселона" может рассчитывать на выигрыш Суперкубка ИспанииСтатистика утверждает, что каталонская "Барселона" может рассчитывать на выигрыш Суперкубка Испании в противостоянии с мадридским "Реалом".

Так, в трех своих последних играх на "Сантьяго Бернабеу" "сине-гранатовые" забили десять мячей - дважды забив по три гола и еще один раз, отличившись четырежды. Если "Барсе" удастся продолжить эту тенденцию, то клуб вполне может рассчитывать на завоевание очередного трофея.

Напомним, в первом матче "Реал" праздновал победу со счетом 3:1.

Не пропустите: в матче с "Реалом" "Барселона" может установить очередное для себя достижение. | soccernews.ru

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