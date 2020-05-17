Статую Ибрагимовича могут убрать в другой район Мальме

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Статую Ибрагимовича могут убрать в другой район Мальме

Статую форварда "Милана" Златана Ибрагимовича, скорее всего, перенесут на стадион "Мальме". Об этом сообщает The Guardian.

С начала зимы болельщики не раз атаковали монумент:подпиливали нос и ноги, мазали краской и вешали сиденье для унитаза. Фанаты не смогли простить футболисту то, что он стал совладельцем принципиального соперника - "Хаммарбю".

Статую решено было убрать в место, где ее не смогут испортить болельщики.

Не пропустите: Ибрагимович высказался о вандалах, испортивших его статую| http://soccernews.ru
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