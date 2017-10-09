Стефан Аншо советует "Ливерпулю" приобрести нового защитника
Экс-защитник "Ливерпуля" Стефан Аншо раскритиковал игру мерсисайдцев в обороне.
"Игра в защите была большой проблемой в прошлом сезоне, и все надеялись, что клуб решит эту проблему. Им точно стоило купить кого-то. Хотя бы одного-двух центральных защитников. Кажется, что мы все время наблюдаем одни и те же ошибки - очень слабая игра в защите при стандартах.
С текущим положением дел у "Ливерпуля" нет никаких шансов на титул. Им будет за счастье финишировать в топ-4, но с такой защитой и в топ-4 их не вижу" - приводит слова Аншо Squawka.
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|Команда
|М
|О
|1
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|7
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|2
|Манчестер Юнайтед
|7
|19
|3
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|7
|14
|4
|Челси
|7
|13
|5
|Арсенал Лондон
|7
|13
|6
|Бернли
|7
|12
|7
|Уотфорд
|7
|12
|8
|Ливерпуль
|6
|11
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|10
|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
|11
|Хаддерсфилд Таун
|7
|9
|12
|Саутгемптон
|7
|8
|13
|Сток Сити
|7
|8
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|7
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|7
|16
|Эвертон
|7
|7
|17
|Лестер Сити
|7
|5
|18
|Суонси Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|7
|4
|20
|Кристал Пэлас
|7
|0