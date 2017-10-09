Стефан Аншо советует "Ливерпулю" приобрести нового защитника

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Стефан Аншо советует "Ливерпулю" приобрести нового защитника

Экс-защитник "Ливерпуля" Стефан Аншо раскритиковал игру мерсисайдцев в обороне.

"Игра в защите была большой проблемой в прошлом сезоне, и все надеялись, что клуб решит эту проблему. Им точно стоило купить кого-то. Хотя бы одного-двух центральных защитников. Кажется, что мы все время наблюдаем одни и те же ошибки - очень слабая игра в защите при стандартах.

С текущим положением дел у "Ливерпуля" нет никаких шансов на титул. Им будет за счастье финишировать в топ-4, но с такой защитой и в топ-4 их не вижу" - приводит слова Аншо Squawka.

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