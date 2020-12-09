Стефан Савич поделился мнением о будущем обладателе "Золотого мяча"

Теги стефан савичатлетико мадриджоау фелиш

Стефан Савич поделился мнением о будущем обладателе "Золотого мяча"Защитник "Атлетико" Стефан Савич рассказал о своем партнере по команде, нападающем Жоау Фелише.

"Жоау — невероятный футболист, раньше в команде таких не было, — приводит Goal слова Савича. — Он еще очень молод, перспективы для роста большие. И Фелиш выбрал отличный клуб для развития, у него великое будущее. Я совсем не сомневаюсь, что рано или поздно именно он станет обладателем "Золотого мяча", но для начала ему нужно что-нибудь выиграть на клубном уровне.

В текущем сезоне Фелиш провел 15 матчей за "Атлетико", на счету 21-летнего португальца 8 забитых мячей и 3 голевые передачи.

Читайте также: Фелиш - лучший футболист Примеры в ноябре | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси опередил Дзюбу в рейтинге самых обсуждаемых спортсменов в "Одноклассниках"

Месси опередил Дзюбу в рейтинге самых обсуждаемых спортсменов в "Одноклассниках"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов