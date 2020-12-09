Стефан Савич поделился мнением о будущем обладателе "Золотого мяча"

Защитник "Атлетико" Стефан Савич рассказал о своем партнере по команде, нападающем Жоау Фелише.

"Жоау — невероятный футболист, раньше в команде таких не было, — приводит Goal слова Савича. — Он еще очень молод, перспективы для роста большие. И Фелиш выбрал отличный клуб для развития, у него великое будущее. Я совсем не сомневаюсь, что рано или поздно именно он станет обладателем "Золотого мяча", но для начала ему нужно что-нибудь выиграть на клубном уровне.