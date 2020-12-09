Стефан Савич поделился мнением о будущем обладателе "Золотого мяча"
Защитник "Атлетико" Стефан Савич рассказал о своем партнере по команде, нападающем Жоау Фелише.
"Жоау — невероятный футболист, раньше в команде таких не было, — приводит Goal слова Савича. — Он еще очень молод, перспективы для роста большие. И Фелиш выбрал отличный клуб для развития, у него великое будущее. Я совсем не сомневаюсь, что рано или поздно именно он станет обладателем "Золотого мяча", но для начала ему нужно что-нибудь выиграть на клубном уровне.
В текущем сезоне Фелиш провел 15 матчей за "Атлетико", на счету 21-летнего португальца 8 забитых мячей и 3 голевые передачи.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
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|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
|20
|14