Стефано Пиоли прокомментировал героический камбэк "Милана" у "Вероны"

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Стефано Пиоли прокомментировал героический камбэк "Милана" у "Вероны"Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал волевую победу своей команды над "Вероной" со счетом 3:2 в рамках восьмого тура Серии А.

"Пришлось помучиться, это правда. С самого начала было тяжело, но парни проявили характер. "Верона" была сильнее в первом тайме, выигрывала единоборства, действовала интенсивнее, подбирала отскоки. У нее было больше опасных моментов.

Нам нужно было прибавлять, и я увидел, что команда верит в себя, в перерыве. А потом мы увидели, насколько она зрелая.

Зрелость и стабильность – вот что нам необходимо. Если хочешь замахнуться на большой успех, нужно сперва разобраться с мелочами.

Мы получили доказательство тому, что клуб собрал крепкий состав, ведь даже при таком количестве потерь я смог выпустить команду, которая сумела побороться.

Это очень важная победа, заслуженные три очка", – сказал Пиоли для Sky Sport Italia.

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