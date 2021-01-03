Стефано Пиоли прокомментировал итог матча с "Беневенто"

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли дал комментарий после победы своей команды в матче 15-го тура Серии А над "Беневенто" (2:0).

"Несмотря на то, что вновь играли в меньшинстве, мы показали нашу страсть и стремление побеждать. Невероятная победа!