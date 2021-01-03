Стефано Пиоли прокомментировал итог матча с "Беневенто"

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Стефано Пиоли прокомментировал итог матча с "Беневенто"Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли дал комментарий после победы своей команды в матче 15-го тура Серии А над "Беневенто" (2:0).

"Несмотря на то, что вновь играли в меньшинстве, мы показали нашу страсть и стремление побеждать. Невероятная победа!

Нам не важно, как играют конкуренты, это не оказывает на нас давление. Мы сейчас на первом месте - и это главное. Впереди нас ждет матч с "Ювентусом". Отсутствие нескольких игроков тревожит меня, но сезон закончится весной. Тогда и будем подводить итоги", – сказал Пиоли Sky Sport Italia.

Напомним, "Милан" занимает первую строчку в турнирной таблице Серии А. После 15 туров у команды Пиоли 37 очков.

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