Стефано Пиоли рассказал о планах "Милана"

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Стефано Пиоли рассказал о планах "Милана"Наставник "Милана" Стефано Пиоли высказался о перспективах команды на попадание в Лигу Чемпионов по итогу сезона.

"Мы будем стремиться улучшить нашу игру. В планах, конечно, Лига Чемпионов. "Милан" слишком давно не участвовал в этом турнире. Но мы заслуживаем это право своей игрой. 

Мы находимся в прекрасных условиях для работы, благодаря руководству. У нас есть энтузиазм и серьезные намерения.

В начале года к нам пришли Ибрагимович и Кьер. Они оказывают невероятную помощь в выполнении наших задач", — приводит слова Пиоли Corriere della Sera.

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