Стефано Пиоли рассказал о планах "Милана"

Наставник "Милана" Стефано Пиоли высказался о перспективах команды на попадание в Лигу Чемпионов по итогу сезона.

"Мы будем стремиться улучшить нашу игру. В планах, конечно, Лига Чемпионов. "Милан" слишком давно не участвовал в этом турнире. Но мы заслуживаем это право своей игрой.

Мы находимся в прекрасных условиях для работы, благодаря руководству. У нас есть энтузиазм и серьезные намерения.