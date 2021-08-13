Стекеленбург объявил о завершении международной карьеры

Фото: сайт "Аякса"

Вратарь "Аякса" Мартен Стекеленбург принял решение завершить карьеру в сборной Нидерландов.

"Чемпионат Европы стал хорошим завершением. Я поговорил со своим менеджером, и мы пришли к выводу, что это был мой последний турнир. Скоро мне исполнится 39 лет, и во время перерывов на матчи сборной для меня важно отдыхать", - цитирует Стекеленбурга сайт клуба.

Стекеленбург дебютировал за сборную в сентябре 2004 года. На ЧМ-2006 и Евро-2008 он был сменщиком Эдвина ван де Сара, а на ЧМ-2010 стал уже основным голкипером. На Евро-2020 он принял участие в четырех матчах.

Всего в составе сборной Стекеленбург провел 63 матча.

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