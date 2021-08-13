Стекеленбург объявил о завершении международной карьеры
Фото: сайт "Аякса"
Вратарь "Аякса" Мартен Стекеленбург принял решение завершить карьеру в сборной Нидерландов.
"Чемпионат Европы стал хорошим завершением. Я поговорил со своим менеджером, и мы пришли к выводу, что это был мой последний турнир. Скоро мне исполнится 39 лет, и во время перерывов на матчи сборной для меня важно отдыхать", - цитирует Стекеленбурга сайт клуба.
Стекеленбург дебютировал за сборную в сентябре 2004 года. На ЧМ-2006 и Евро-2008 он был сменщиком Эдвина ван де Сара, а на ЧМ-2010 стал уже основным голкипером. На Евро-2020 он принял участие в четырех матчах.
Всего в составе сборной Стекеленбург провел 63 матча.
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|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23