Степаненко: "Фонсека прочитал все книги Гвардиолы, он хочет превзойти своего учителя"

Теги манчестер ситихосеп гвардиолашахтер донецкпаулу фонсекатарас степаненко

Степаненко: "Фонсека прочитал все книги Гвардиолы, он хочет превзойти своего учителя"Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко высказался о противостоянии главного тренера своей команды Паулу Фонсеки и наставника английского "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы в очном матче их команд, который состоится завтра в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.

"Знаю, что Паулу Фонсека прочитал все книги Хосепа Гвардиолы. Это один из его любимых тренеров. Думаю, наш тренер очень доволен этой группой, ведь он очень любит Сарри и Гвардиолу. Он многому у них учится, и для Фонсеки эти матчи тоже принципиальные. Ученик хочет превзойти учителя", - цитирует 28-летнего хавбека чемпионат.com.

Напомним, Фонсека определился с заявкой на матч против "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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