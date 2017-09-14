Степаненко: "Пенальти не было, я сыграл в мяч"

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко считает, что арбитр матча Лиги чемпионов с "Наполи" (2:1) ошибся, назначив пенальти в ворота "горняков".

"Когда судья поставил пенальти, я понял, что сыграл эмоционально. Но мне кажется, что пенальти не было, я сыграл в мяч. Чисто в мяч, если смотреть повтор.

В концовке мы подсели, но Пятов сыграл здорово. Выстояли, выиграли, с хорошим настроением двигаемся дальше. Тренерский штаб не даст расслабиться, потому что задача номер один - чемпионат Украины. Мистер на этом настаивает", - отметил он. | http://soccernews.ru