Степаненко: "Роналду ушел в раздевалку очень злой"

Теги тарас степаненкокриштиану роналдуукраинапортугалия

Степаненко: "Роналду ушел в раздевалку очень злой"

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал, что думает о матче с Португалией (0:0). Об этом информирует Tribuna.

"Игра была сложная, все очень устали. Мы смогли выстоять, несмотря на большое количество навесов и ударов по воротам.

В конце матча мы очень низко сели, давая тем самым Португалии подавать с флангов. Однако я считаю, что это хороший результат.

Португалия держала свой темп. Саня Зинченко общался с Бернарду Силвой, тот сказал, что Роналду ушел в раздевалку очень злой", - сказал Степаненко.

В следующем туре сборная Украины встретится с Люксембургом 25 марта. Начало - в 22:45.

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