Степашин: "Будет Дзюба башкой думать больше своей"

Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин высказался по поводу ситуации, сложившейся с капитаном сборной России и "Зенита" Артемом Дзюбой.



"Я знаю, что Черчесов ему звонил и его поддержал. А что касается сборной, то, думаю, что надо просто эту историю пережить. Самое неприятное, противное, что у нас все, кому не лень, могут влезть и в телефоны, и в компьютеры. За эти действия надо уголовно наказывать. Именно поэтому я пользуюсь примитивным телефоном, в который никто не влезет.

Мне, правда, опасаться нечего, но неприятно, в любом случае, когда кто-то ковыряется в твоём белье.



Решение вывести Дзюбу из сборной? Просто неприятно. Во всех отношениях это неприятно. Даже комментировать не хочу. Что дальше? Будет башкой думать больше своей", - передает слова Степашина "КП".

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