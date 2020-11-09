Степашин: "Будет Дзюба башкой думать больше своей"

Теги артём дзюбароссия

Степашин: "Будет Дзюба башкой думать больше своей"

Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин высказался по поводу ситуации, сложившейся с капитаном сборной России и "Зенита" Артемом Дзюбой.

"Я знаю, что Черчесов ему звонил и его поддержал. А что касается сборной, то, думаю, что надо просто эту историю пережить. Самое неприятное, противное, что у нас все, кому не лень, могут влезть и в телефоны, и в компьютеры. За эти действия надо уголовно наказывать. Именно поэтому я пользуюсь примитивным телефоном, в который никто не влезет.

Мне, правда, опасаться нечего, но неприятно, в любом случае, когда кто-то ковыряется в твоём белье.

Решение вывести Дзюбу из сборной? Просто неприятно. Во всех отношениях это неприятно. Даже комментировать не хочу. Что дальше? Будет башкой думать больше своей", - передает слова Степашина "КП".

Не пропустите: Уткин прокомментировал видео с мастурбирующим Дзюбой.  | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Защитник "Зенита" Круговой сдал сомнительный тест на коронавирус

Защитник "Зенита" Круговой сдал сомнительный тест на коронавирус

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов