Степашин: "Про переговоры "Динамо" с Бердыевым кто-то придумал"

Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин высказался по поводу информации о том, что новым главным тренером клуба мог стать Курбан Бердыев.

Ранее сообщалось, что московский клуб возглавил Сандро Шварц.

"Да нет, Бердыева кто-то придумал. На самом деле найти тренера было поручено спортивному директору Желько Бувачу. Собственно, с его предложением мы и согласились", - цитирует Степашина "КП".

В конце сентября "Динамо" покинул Кирилл Новиков.

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