Степашин рассказал, почему Кокорин не перешел в "Динамо"

Член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин рассказал, почему клубу не удалось подписать нападающего Александра Кокорина, который в итоге стал игроком "Спартака".

"У "Динамо" был разговор с Кокориным. Но Александра больше сейчас интересуют, по-моему, финансы. Ему надо в "Спартаке" себя показать, какие еще перспективы? Откуда заграница-то нарисовалась? Это агенты какие-то придумывают. Надо играть, надо стараться, надо биться", - цитирует Степашина "Комсомольская правда".

29-летний Кокорин перешел в "Спартак" в летнее трансферное окно из петербургского "Зенита" на правах свободного агента. Футболист подписал с "красно-белыми" трехлетний контракт с возможностью продления еще на год.

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