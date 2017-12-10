Стерлинг: "Больше всего моей маме не нравится, когда я не бью по воротам"

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Стерлинг: "Больше всего моей маме не нравится, когда я не бью по воротам"

Форвард "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг рассказал, какие советы ему дает мама.

"Мама около месяца была в отпуске. Она мне позвонила из Ямайки и что-то сказала о голе, который я забил. Это сделало ее день. Но мама по-прежнему говорит, что я должен бить по воротам чаще.

Она всегда дает мне советы, но по-настоящему рада тому, как я обустроился. Она видит, что я сконцентрирован, понимает, что у меня в голове. Мама знает, что я собираюсь делать, и старается дать правильный совет. Больше всего ей не нравится, когда я не бью.

Здорово, когда тебя окружают такие люди как мама и мой агент. Они наблюдали за моей игрой в юном возрасте, знают мои способности и стараются помочь" - приводит слова Стерлинга Sky Sports.

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