Стерлинг готов стать игроком "Арсенала"

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг не уверен, что в этом сезоне будет ключевым игроком команды, сообщает The Times.

По сведениям издания, в связи с этим, 22-летний футболист готов перейти в лондонский "Арсенал".

Ранее стало известно, что "Манчестер Сити" может включить Стерлинга в сделку по форварду "канониров" Алексису Санчесу. | http://soccernews.ru