Стерлинг готов заключить новый 5-летний контракт с "Манчестер Сити"

По данным Sky Sports, полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг готов подписать новый 5-летний контракт с клубом.

Представители Стерлинга согласовали условия сделки с руководством клуба несколько дней назад. Подписание контракта планируется в ближайшие недели.

Действующее соглашение полузащитника с "Сити" рассчитано до конца сезона-2019/20.

На данный момент "Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице АПЛ.

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