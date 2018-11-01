Стерлинг готов заключить новый 5-летний контракт с "Манчестер Сити"

1 Теги манчестер ситирахим стерлинг

Стерлинг готов заключить новый 5-летний контракт с "Манчестер Сити"

По данным Sky Sports, полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг готов подписать новый 5-летний контракт с клубом. 

Представители Стерлинга согласовали условия сделки с руководством клуба несколько дней назад. Подписание контракта планируется в ближайшие недели.

Действующее соглашение полузащитника с "Сити" рассчитано до конца сезона-2019/20.

На данный момент "Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице АПЛ. 

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Комментарии
Chavichus

Я видел много игр с участием Стерлинга и никак не пойму играет ли он хорошо? По моему он просто бегунок на поле который поймал мяч и никак с ним не хочет растаться. Пас на игрока находящегося в лучшей позиции он отдаёт 1 из 20.

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