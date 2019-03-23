Стерлинг: "Команда выступила чудесно, я счастлив, что помог выиграть"
Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг рассказал, что думает о победе своей команды в матче с Чехией (5:0) в рамках 1-го отборочного тура Евро-2020.
В этой встрече футболист оформил хет-трик.
"Команда выступила чудесно, я счастлив, что помог выиграть.
Я очень уверен в себе, пытаюсь занять правильную позицию и бить по мячу, больше меня ничего не беспокоит. Первый гол меня очень обрадовал и придал еще больше сил и энергии", - сказал Стерлинг.
Напомним, второй забиты гол Стерлинг посвятил умершему 13-летнему футболисту академии "Кристал Пэлас".
Следующий матч сборная Англии проведет 25 марта против Черногории. Начало - в 22:45 (мск).
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