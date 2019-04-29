Стерлинг - лучший игрок АПЛ по версии журналистов

Лучшим игроком сезона в английской Премьер-лиге по версии ассоциации футбольных журналистов признан нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг.

Форвард набрал 62 процента голосов и опередил в борьбе за эту награду защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка и своего одноклубника Серхио Агуэро.

В нынешнем сезоне 24-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 17 результативных передач.

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