Стерлинг может купить виллу в Испании более, чем за пять миллионов евро

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Стерлинг может купить виллу в Испании более, чем за пять миллионов евро

Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг заинтересован в покупке недвижимости в Испании, сообщает The Sun.

По сведениям издания, футболист понравился дом в городе Марбелья на юге Испании и он готов заплатить за него 5,6 миллионов евро.

Вилла находится в 100 метрах от пляжа и выполнена в два этажа. В ней есть шесть спален, большая столовая и гостиная. В интерьере использована дизайнерская мебель. В доме есть возможность для оборудования тренажерного зала или кинотеатра.

Фото: Возможно, новый дом Стерлинга.

Ранее сообщалось, что 23-летний Стерлинг вскоре продлит контракт с "Манчестер Сити" и будет получать 13 миллионов евро в год.

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