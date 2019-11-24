Стерлинг может отказаться от продления контракта с "Манчестер Сити"
Игрок "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг не планирует продлевать контракт с клубом, передает The Sun.
По данным издания, 24-летний вингер не хочет оставаться в клубе, если его покинет главный тренер Хосеп Гвардиола.
Ранее сообщалось, что специалист может покинуть "горожан" и вернуться в "Баварию".
Контракт Стерлинга с клубом рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне он забил 14 голов и сделал 5 ассистов в 18 матчах за "Сити".
Не пропустите: "Манчестер Сити" стал шестым клубом, который выиграл 400 матчей в АПЛ | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Фламенго" победил "Ривер Плейт" в финале Кубка Либертадорес благодаря дублю Габигола
-
"Реал" обыграл "Реал Сосьедад" и догнал "Барселону"
-
"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Челси" и вошел в топ-3 АПЛ
-
"Милан" и "Наполи" не выявили победителя в матче Серии А
-
"Арсенал" на 96-й минуте ушел от поражения в матче с "Саутгемптоном", "Лестер" обыграл "Брайтон"
Лента новостей
-
Главный тренер "Фламенго" прокомментировал победу команды в финальном матче Кубка Либертадорес
-
Зидан поделился мнением об игре Эдена Азара
-
Президент "Урала": "То, как Погребняк пашет - отличный пример для молодых"
-
Зидан: "Надеюсь, Бэйла не будут освистывать до конца сезона"
-
Стерлинг может отказаться от продления контракта с "Манчестер Сити"
-
Неймар поздравил "Фламенго" с победой в финале Кубка Либертадорес
-
Бубнов высказался о матче "Динамо" - "Ростов"
-
"Вулверхэмптон" подписал новый контракт с Моутинью
-
Игрок "Интера" Барелла покинул поле после травмы колена со слезами на глазах
-
3
Болельщики "Реала" освистали Гарета Бэйла
-
Главные новости дня: 23 октября
-
"Фламенго" победил "Ривер Плейт" в финале Кубка Либертадорес благодаря дублю Габигола
-
Гол Лукаку помог "Интеру" разгромить "Торино" в матче Серии А
-
"Реал" обыграл "Реал Сосьедад" и догнал "Барселону"
-
2
Куртуа превзошел "сухую" серию Наваса
-
Гвардиола сообщил о состоянии травмированного Агуэро
-
"Анжер" обыграл "Ним" и вышел на второе место в Лиге 1
-
"Аякс" разгромил "Хераклес" благодаря дублю Промеса
-
"Манчестер Сити" стал шестым клубом, который выиграл 400 матчей в АПЛ
-
2
"Милан" повторил клубный антирекорд в Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|13
|37
|2
|Лестер Сити
|13
|29
|3
|Манчестер Сити
|13
|28
|4
|Челси
|13
|26
|5
|Вулверхэмптон
|13
|19
|6
|Бернли
|13
|18
|7
|Арсенал Лондон
|13
|18
|8
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|9
|Тоттенхэм
|13
|17
|10
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|11
|Борнмут
|13
|16
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|15
|13
|Кристал Пэлас
|13
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|15
|Эвертон
|13
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Норвич Сити
|13
|10
|19
|Саутгемптон
|13
|9
|20
|Уотфорд
|13
|8