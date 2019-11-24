Стерлинг может отказаться от продления контракта с "Манчестер Сити"

Игрок "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг не планирует продлевать контракт с клубом, передает The Sun.



По данным издания, 24-летний вингер не хочет оставаться в клубе, если его покинет главный тренер Хосеп Гвардиола.



Ранее сообщалось, что специалист может покинуть "горожан" и вернуться в "Баварию".



Контракт Стерлинга с клубом рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне он забил 14 голов и сделал 5 ассистов в 18 матчах за "Сити".

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