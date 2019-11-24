Стерлинг может отказаться от продления контракта с "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситихосеп гвардиоларахим стерлинг

Стерлинг может отказаться от продления контракта с "Манчестер Сити"

Игрок "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг не планирует продлевать контракт с клубом, передает The Sun.

По данным издания, 24-летний вингер не хочет оставаться в клубе, если его покинет главный тренер Хосеп Гвардиола.

Ранее сообщалось, что специалист может покинуть "горожан" и вернуться в "Баварию".

Контракт Стерлинга с клубом рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне он забил 14 голов и сделал 5 ассистов в 18 матчах за "Сити".

Не пропустите: "Манчестер Сити" стал шестым клубом, который выиграл 400 матчей в АПЛ | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 23 октября

Главные новости дня: 23 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 13 37
2 Лестер Сити Лестер Сити 13 29
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 13 28
4 Челси Челси 13 26
5 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 13 19
6 Бернли Бернли 13 18
7 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 13 18
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 12 17
9 Тоттенхэм Тоттенхэм 13 17
10 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 16
11 Борнмут Борнмут 13 16
12 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 13 15
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 13 15
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
15 Эвертон Эвертон 13 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 13 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
18 Норвич Сити Норвич Сити 13 10
19 Саутгемптон Саутгемптон 13 9
20 Уотфорд Уотфорд 13 8
Полная таблица

топ-5 тегов