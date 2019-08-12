Стерлинг может подписать контракт на сумму более 100 миллионов евро

Компания Nike предложила нападающему "Манчестер Сити" Рахиму Стерлингу спонсорский контракт на сумму около 110 миллионов евро, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, Nike планирует сделать форварда лицом своего дочернего бренда Air Jordan.

Также у Стерлинга есть предложения от Gillette и H&M.

24-летний Стерлинг является самым высокооплачиваемым английским футболистом с зарплатой в 17,5 миллионов евро в год. Форвард выступает за "Манчестер Сити" с 2015 года. Всего он провел за манкунианцев 193 матча во всех турнирах, в которых забил 73 гола и отдал 65 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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