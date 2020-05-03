Стерлинг может подписать многомиллионный контракт с Puma

Компания по производству спортивной экипировки Puma ведет переговоры о заключении рекламного контракта с Рахимом Стерлингом.

Как сообщает Sky Sports, стороны близки к подписанию 10-летнего договора на сумму 112 миллионов евро.

Отметим, что на данный момент Стерлинг представляет компанию Nike. Если он согласится на контракт с Puma, то станет самым высокооплачиваемым игроком в рамках рекламной кампании этого бренда.

Напомним, что Puma является техническим спонсором "Манчестер Сити" и с брендом уже сотрудничают Александр Зинченко и Серхио Агуэро.

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