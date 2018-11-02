Стерлинг может стать самым высокооплачиваемым игроком "Манчестер Сити"

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Стерлинг может стать самым высокооплачиваемым игроком "Манчестер Сити"
"Манчестер Сити" в ближайшее время продлит контракт с полузащитником Рахимом Стерлингом, сообщает Goal.com.

По сведениям источника, по новому соглашению хавбек самым высокооплачиваемым игроком "горожан". Его зарплата составит 17,8 миллионов евро в год. Новый контракт будет действовать до лета 2023 года.

Сейчас в "Сити" больше всех получает бельгиец Кевин Де Брюйне, с зарплатой 11,8 миллионов евро в год.

В этом сезоне 23-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" 12 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Не пропустите: Стерлинг готов заключить новый 5-летний контракт с "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

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