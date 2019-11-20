Стерлинг может стать самым высокооплачиваемым игроком в АПЛ



"Манчестер Сити" ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Рахимом Стерлингом, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, английский клуб готов улучшить условия соглашения форварда, зарплата которого сейчас составляет 26 миллионов евро в год. "Манчестер Сити" вынужден пойти на этот шаг, так как интерес к игроку проявляют "Реал" и "Барселона".

Детали нового соглашения не разглашается, но по его условиям Стерлинг станет самым высокооплачиваемым игроком в английской Премьер-лиге.

В нынешнем сезоне 24-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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