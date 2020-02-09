Стерлинг может восстановиться к матчу с "Реалом"
Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг продолжает восстанавливаться после травмы и намерен вернуться в строй к первому матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала", сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, футболист надеется набрать форму к матчу с королевским клубом. Стоит отметить, что "Реал" на протяжении некоторого времени следит за Стерлингом и рассматривает вариант с его покупкой в летнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне 25-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракта с "Сити" рассчитан до 2023 года.
Матч "Реал" - "Манчестер Сити" состоится 26 февраля. Ответная игра пройдет 17 марта.
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