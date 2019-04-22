Стерлинг намерен покрыть расходы похорон воспитанника "Кристал Пэлас"

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Стерлинг намерен покрыть расходы похорон воспитанника "Кристал Пэлас"

Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг заявил, что хочет возместить расходы на похороны 13-летнего игрока академии "Кристал Пэлас" Дамари Докинза, который умер в марте от лейкемии. Об этом сообщает Mirror.

Игрок "Манчестер Сити" общался с мальчиком и вместе с его семьей искал подходящего донора стволовых клеток для Дамари.

"Дамари был очень особенным мальчиком, который затронул жизни многих людей, в том числе и мою. Он был позитивным до самого конца и стал примером для многих", - сказал Стерлинг. 

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