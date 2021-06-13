Стерлинг назван лучшим игроком матча Англия - Хорватия

Фото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен

Сборная Англии со счетом 1:0 обыграла команду Хорватии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Единственный гол во втором тайме забил нападающий англичан Рахим Стерлинг. Он был признан лучшим игроком встречи.

Сборная Англии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы D. В этой группе также выступают команды Шотландии и Чехии, которые проведут свой матч 14 июня в Глазго.

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