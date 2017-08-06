Стерлинг не заплатил проститутке "за работу"

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Стерлинг не заплатил проститутке "за работу"

Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг будучи с командой в США на предсезонном турне воспользовался услугами девушки легкого поведения, сообщает The Sun.

По сведениям издания, жрица любви требовала за ночь четыре тысячи долларов, а футболист согласился лишь на две тысячи, но в итоге не заплатил ничего.

Фото: Стерлинг любит Кардашьян-стайл.

Информация была обнародована после того, как журналистам стала доступна переписка девушки в WhatsApp.

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