Стерлинг: "Очень хочу получить футболку Месси"
Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг признался, что ему хочется пополнить свою коллекцию футболкой капитана "Барселоны" Лионеля Месси.
"Да, я коллекционирую футболки. Когда завершу карьеру, сделаю комнату с трофеями и футболками лучших из всех, против кого я играл. Есть одна футболка, которую я очень хочу - это футболка Месси. Помню, мы играли с "Барселоной", но тогда я обменялся майками с Неймаром", - приводит слова англичанина Goal.com.
Напомним, что 32-летний Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча" - это мировой рекорд.
Не пропустите: Вальверде рассказал, каков Месси на тренировках "Барселоны". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18