Стерлинг: "Очень хочу получить футболку Месси"

2 Теги рахим стерлингманчестер ситибарселоналионель месси

Стерлинг: "Очень хочу получить футболку Месси"

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг признался, что ему хочется пополнить свою коллекцию футболкой капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

"Да, я коллекционирую футболки. Когда завершу карьеру, сделаю комнату с трофеями и футболками лучших из всех, против кого я играл. Есть одна футболка, которую я очень хочу - это футболка Месси. Помню, мы играли с "Барселоной", но тогда я обменялся майками с Неймаром", - приводит слова англичанина Goal.com.

Напомним, что 32-летний Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча" - это мировой рекорд.

Не пропустите: Вальверде рассказал, каков Месси на тренировках "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А ему нужна футболка со стразами или без?У Лео просто одна под другой надета

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Первая мысль - самая правильная!Даже Стерлядь осознал,что Неймар - круто,а карлик - уныло!

Ответить

главное

Полиция занимается проверкой смерти воспитанника "Локомотива" Самохвалова

Полиция занимается проверкой смерти воспитанника "Локомотива" Самохвалова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов