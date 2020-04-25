Стерлинг: "Очень хочу получить футболку Месси"

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг признался, что ему хочется пополнить свою коллекцию футболкой капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

"Да, я коллекционирую футболки. Когда завершу карьеру, сделаю комнату с трофеями и футболками лучших из всех, против кого я играл. Есть одна футболка, которую я очень хочу - это футболка Месси. Помню, мы играли с "Барселоной", но тогда я обменялся майками с Неймаром", - приводит слова англичанина Goal.com.

Напомним, что 32-летний Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча" - это мировой рекорд.

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