Стерлинг определился со своим будущим в "Манчестер Сити"

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Стерлинг определился со своим будущим в "Манчестер Сити"

Фото инстаграм Рахима Стерлинга

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг пока не собирается менять команду, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, несмотря на недовольство количеством игровой практики, 26-летний англичанин упорно работает на тренировках, чтобы вернуть место в стартовом составе.

Ранее сообщалось, что фланговый нападающий может вернуться в "Ливерпуль".

В текущем сезоне Стерлинг сыграл за "Сити" 9 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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