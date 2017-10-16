Стерлинг опроверг слухи о возможном переходе в "Арсенал"

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг прокомментировал своё будущее.

"У меня ещё два с половиной года по контракту и я вижу себя только здесь. "Арсенал"? Я ни минуты не думал об этих слухах и не поверю никакой информации, пока не услышу подтверждение от руководства клуба" - приводит слова 22-летнего футболиста 101 Great Goals.

В этом сезоне Стерлинг сыграл за "Манчестер Сити" 10 матчей, забил 7 голов и сделал 2 результативных передачи.

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