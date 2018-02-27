Стерлинг отказался переходить в "Реал"

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Стерлинг отказался переходить в "Реал"

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг отказался переходить в мадридский "Реал", сообщает Tribalfootball.

По информации источника, приобрести 23-летнего англичанина хотел президент королевского клуба Флорентино Перес, однако футболист дал понять боссу "сливочных", что он не заинтересован в переезде на "Сантьяго Бернабеу".

В этом сезоне Стерлинг сыграл за "Манчестер Сити" 36 матчей, забил 20 голов и сделал 10 результативных передач.

Не пропустите: "Реал" интересуется ведущим вингером "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

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