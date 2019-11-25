Стерлинг отказался продлевать контракт с "Манчестер Сити" из-за Гвардиолы

Будущее вингера Рахима Стерлинга в "Манчестер Сити" находится под вопросом, сообщает The Sun.

По сведениям издания, звёздный англичанин отклонил предложение клуба о продлении контракта, который рассчитан до 2023 года.

Дело в том, что Стерлинг ждёт решения главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы о своём будущем.

Если испанец по истечении соглашения в 2021 году решит покинуть "Манчестер Сити", то футболист, вероятно, последует за ним.

Стоит отметить, что манкунианцы готовы платить Стерлингу более 27 миллионов евро за сезон.

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