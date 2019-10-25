Стерлинг ответил на вопрос о сравнениях с Роналду и Месси

Теги манчестер ситирахим стерлингкриштиану роналдулионель месси

Стерлинг ответил на вопрос о сравнениях с Роналду и Месси

Форвард "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг рассказал, что думает о том, что его сравнивают с нападающими Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Об этом сообщает  FourFourTwo.

"Если я буду забивать по 50 - 60 голов в течение следующих 15 лет, тогда меня можно смело сравнивать. А пока не надо меня про них спрашивать", - сказал футболист.

Отметим, Стерлинг признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов. В этом сезоне он участвовал в 17 матчах и забил 16 голов.

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