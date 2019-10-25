Стерлинг ответил на вопрос о сравнениях с Роналду и Месси
Форвард "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг рассказал, что думает о том, что его сравнивают с нападающими Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Об этом сообщает FourFourTwo.
"Если я буду забивать по 50 - 60 голов в течение следующих 15 лет, тогда меня можно смело сравнивать. А пока не надо меня про них спрашивать", - сказал футболист.
Отметим, Стерлинг признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов. В этом сезоне он участвовал в 17 матчах и забил 16 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|9
|25
|2
|Манчестер Сити
|9
|19
|3
|Лестер Сити
|9
|17
|4
|Челси
|9
|17
|5
|Арсенал Лондон
|9
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Тоттенхэм
|9
|12
|8
|Бернли
|9
|12
|9
|Шеффилд Юнайтед
|9
|12
|10
|Борнмут
|9
|12
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
|12
|Астон Вилла
|9
|11
|13
|Вулверхэмптон
|9
|11
|14
|Манчестер Юнайтед
|9
|10
|15
|Эвертон
|9
|10
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|9
|17
|Саутгемптон
|9
|8
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|19
|Норвич Сити
|9
|7
|20
|Уотфорд
|9
|4