Стерлинг: "Победа в Лиге наций придаст нам большой заряд уверенности"

Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг рассказал, чего ждет от заключительных матчей Лиги наций.

"Победа в этом турнире придаст нам большой заряд уверенности. Если выиграешь Лигу наций, то и с Евро справишься. Сборная уже знает, как побеждать. После первого трофея уже не испытываешь на себе того груза ответственности и вообще чувствуешь себя легче.



Напомним, завтра, 5 июня, в рамках полуфинала Лиги наций Португалия сыграет со Швейцарией. 6 июня Англия встретится с Нидерландами.

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