Стерлинг: "Победа в Лиге наций придаст нам большой заряд уверенности"

Теги англиянидерландырахим стерлинг

Стерлинг: "Победа в Лиге наций придаст нам большой заряд уверенности"

Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг рассказал, чего ждет от заключительных матчей Лиги наций.

"Победа в этом турнире придаст нам большой заряд уверенности. Если выиграешь Лигу наций, то и с Евро справишься. Сборная уже знает, как побеждать. После первого трофея уже не испытываешь на себе того груза ответственности и вообще чувствуешь себя легче. 

Напомним, завтра, 5 июня, в рамках полуфинала Лиги наций Португалия сыграет со Швейцарией. 6 июня Англия встретится с Нидерландами.

Читайте также: Слуцкий: "Английская Премьер-лига - это самая крутая лига в мире"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" объявил о переходе Йовича

"Реал" объявил о переходе Йовича

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов