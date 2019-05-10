Стерлинг поделился эмоциями от выхода своего бывшего клуба "Ливерпуля" в финал Лиги чемпионов

Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг рассказал, что думает о выходе в финал Лиги чемпионов своей бывшей команды "Ливерпуля".

"Я был так рад за "Ливерпуль", на ушах стоял.

Вы можете мне не верить, но это действительно так. Я был очень рад, что ребята вроде Хендо и Трента сыграют в финале.

То, что у нас борьба в чемпионате, это важно и мы это понимаем. Нам нужно выиграть матч и титул у нас в кармане. Я с нетерпением жду игры с "Брайтоном", - сказал Стерлинг.

На данный момент "Манчестер Сити" занимает 1 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 95 баллов. "Ливерпуль" отстает от "горожан" на 1 очко.

12 мая "Ливерпуль" встретится с "Вулверхэмптоном", а "Сити" с "Брайтоном". По итогам этих матчей решится, кто станет чемпионом Англии.

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