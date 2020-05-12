Стерлинг поделился мнением о возобновлении сезона АПЛ

Форвард "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг высказался о возможном возобновлении сезона АПЛ.

Ранее сообщалось, что рестарт чемпионата может состояться 12 июня.

"Когда мы вернемся, все должны быть в безопасности, не только футболисты, но и персонал, судьи. Как только вопрос будет решен, тогда придет время возобновить чемпионат", - цитирует игрока Goal.com.

Напомним, почти все спортивные мероприятия были отменены из-за пандемии коронавируса. Вчера, 11 мая, стало известно, что власти Великобритании с 1 июня снимают ограничения на проведение соревнований.

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