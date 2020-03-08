Стерлинг поделился мыслями о возможной победе "Ливерпуля" в АПЛ

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Стерлинг поделился мыслями о возможной победе "Ливерпуля" в АПЛ

Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг высказался по поводу возможной победы "Ливерпуля" в чемпионате Англии в этом сезоне.

"Ливерпуль" гораздо лучше любого клуба в АПЛ. Они играют стабильно, поэтому лидируют в АПЛ.

Мы были расслаблены и не придерживались наших стандартов. С этого момента мы должны постараться выигрывать в каждом матче до конца сезона. А то, что должно произойти с "Ливерпулем", в их руках.

Мы дважды выигрывали в чемпионате. Но если "Ливерпуль" выиграет. нашим ребятам будет очень неприятно", - сказал Стерлинг.

"Ливерпуль" лидирует в АПЛ, опережая "Манчестер Сити" на 25 баллов.

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