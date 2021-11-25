Стерлинг поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров Лиги Чемпионов среди англичан

Фото твиттер Рахима Стерлинга

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг забил 23-й гол в рамках Лиги Чемпионов, догнав по этому показателю Фрэнка Лэмпарда.

Напомним, что 26-летний футболист отличился в матче 5-го тура группового этапа ЛЧ против ПСЖ (2:1).

Теперь Стерлинг и Лэмпард делят третье место в списке лучших бомбардиров турнира среди англичан.

Второе место в голеадорском рейтинге занимает Пол Скоулз (24), а лидирует Уэйн Руни (30).

Не пропустите: Ройс побил клубный рекорд дортмундской "Боруссии". | http://soccernews.ru