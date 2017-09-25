Стерлинг получит новый контракт

Руководство "Манчестер Сити" предложит новый контракт полузащитнику Рахиму Стерлингу.

Поводом для продления соглашения стала отличная игра 22-летнего футболиста на старте сезона. В пяти играх АПЛ англичанин забил пять голов.

Действующий контракт Стерлинга рассчитан до 2020 года.

Напомним, Мбаппе рассказал, почему он отказал Гвардиоле и "Манчестер Сити". | soccernews.ru