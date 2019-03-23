Стерлинг посвятил гол 13-летнему футболисту, умершему от лейкемии

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Стерлинг посвятил гол 13-летнему футболисту, умершему от лейкемии

Сборная Англии обыграла Чехию в матче 1-го тура отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 (5:0).

В этом матче хет-трик оформил Рахим Стерлинг, который второй забиты мяч отпраздновал необычным образом.

Футболист поднял игровую майку, под которой оказалась вторая футболка с изображением 13-летнего игрока академии "Кристал Пэлас" Дамари Докинза, скончавшегося от лейкемии. Там же было написано "Пусть твоя душа покоится с миром".

"Я старался помочь этому мальчику. Мы думали, что нашли донора, однако он не подошел. Поэтому я хотел сделать так, чтобы его семья хоть на мгновение улыбнулась", - сказал футболист после матча.

Мальчик умер от острого лимфобластного лейкоза 17 марта. На протяжении всех болезни Стерлинг принимал активное участие в поиске доноров стволовых клеток.

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