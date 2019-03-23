Стерлинг посвятил гол 13-летнему футболисту, умершему от лейкемии
Сборная Англии обыграла Чехию в матче 1-го тура отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 (5:0).
В этом матче хет-трик оформил Рахим Стерлинг, который второй забиты мяч отпраздновал необычным образом.
Футболист поднял игровую майку, под которой оказалась вторая футболка с изображением 13-летнего игрока академии "Кристал Пэлас" Дамари Докинза, скончавшегося от лейкемии. Там же было написано "Пусть твоя душа покоится с миром".
Damary Dawkins was diagnosed with Acute Lymphoblastic Leukaemia & passed away on Sunday.— SPORF (@Sporf) 22 марта 2019 г.
@Sterling7 joined a campaign to find him a stem cell donor...
...and visited him in a hospital in London on a day off.
Tonight, @Sterling7 dedicated his second goal to Damary. pic.twitter.com/9iX9yit3u4
"Я старался помочь этому мальчику. Мы думали, что нашли донора, однако он не подошел. Поэтому я хотел сделать так, чтобы его семья хоть на мгновение улыбнулась", - сказал футболист после матча.
Мальчик умер от острого лимфобластного лейкоза 17 марта. На протяжении всех болезни Стерлинг принимал активное участие в поиске доноров стволовых клеток.
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