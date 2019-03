Стерлинг посвятил гол 13-летнему футболисту, умершему от лейкемии

Сборная Англии обыграла Чехию в матче 1-го тура отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 (5:0).

В этом матче хет-трик оформил Рахим Стерлинг, который второй забиты мяч отпраздновал необычным образом.

Футболист поднял игровую майку, под которой оказалась вторая футболка с изображением 13-летнего игрока академии "Кристал Пэлас" Дамари Докинза, скончавшегося от лейкемии. Там же было написано "Пусть твоя душа покоится с миром".

Damary Dawkins was diagnosed with Acute Lymphoblastic Leukaemia & passed away on Sunday.



@Sterling7 joined a campaign to find him a stem cell donor...



...and visited him in a hospital in London on a day off.



Tonight, @Sterling7 dedicated his second goal to Damary. pic.twitter.com/9iX9yit3u4