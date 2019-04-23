Стерлинг предложил жёсткое наказание за расизм

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг поделился мнением о том, как нужно наказывать клубы за проявление расизма со стороны болельщиков.

"Думаю, уход с поля - это не решение проблемы. Футболисты не должны страдать из-за этого. Наказания должны быть суровее. Денежные штрафы никак не влияют на богатые клубы и ассоциации. Я бы предложил автоматически наказывать лишением девяти очков за расистские оскорбления. Это звучит сурово, но какой фанат стал бы рисковать и выкрикивать расистские лозунги, если бы после этого его команда вылетела из лиги или перестала бороться за чемпионство? Также клубы должны наказывать тремя матчами без зрителей. Тогда они начнут терять деньги из-за расизма", - цитирует Стерлинга The Times.

В текущем сезоне 24-летний англичанин сыграл за "Сити" 46 матчей, забил 23 гола и сделал 16 ассистов.

Ранее Стерлинг заявлял, что гордится своим цветом кожи.

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