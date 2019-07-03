Стерлинг предстал в образе ангела с черными крыльями

3 Теги манчестер ситирахим стерлинг

Стерлинг предстал в образе ангела с черными крыльями
Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг сфотографировался для журнала GQ в рамках борьбы с расизмом, представ в образе обнаженного ангела с черными крыльями. 

"Когда я первый раз столкнулся с расизмом, это было в Ливерпуле. Тогда я только перешел в клуб. Меня назвали по имени. Человек подошел ко мне и назвал меня словом на букву "н". Я тогда подумал, неужели он это всерьез.

Лет через 20, возможно, в моей жизни останутся 3-4 человека, с которыми я играю сейчас. С одноклубниками непросто дружить. Мне проще общаться с друзьями, которые не связаны с футболом. А футболисты почти все периодически ведут себя как звезды", - сказал Стерлинг.

В минувшем сезоне 24-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" 51 матч во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 18 результативных передач.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Как-то странно,лично мне.

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Zendi

Сериал Люцифер

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andi
андрей

Где этот придурок видел черного ангела.

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