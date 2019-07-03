Стерлинг предстал в образе ангела с черными крыльями
Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг сфотографировался для журнала GQ в рамках борьбы с расизмом, представ в образе обнаженного ангела с черными крыльями.
"Когда я первый раз столкнулся с расизмом, это было в Ливерпуле. Тогда я только перешел в клуб. Меня назвали по имени. Человек подошел ко мне и назвал меня словом на букву "н". Я тогда подумал, неужели он это всерьез.
Лет через 20, возможно, в моей жизни останутся 3-4 человека, с которыми я играю сейчас. С одноклубниками непросто дружить. Мне проще общаться с друзьями, которые не связаны с футболом. А футболисты почти все периодически ведут себя как звезды", - сказал Стерлинг.
"It’s great to know people are listening." @fwaofficial Footballer Of The Year, @the_pfa Young Player Of The Year and the most influential voice in English football, #RaheemSterling is our August cover star LINK IN BIO for the full interview and to download the digital edition now. Interview @campbellclaret Photography @hunterandgatti Styling @mjonf Creative direction @paulsolomonsgq #SubscribersEdition // Follow #GQ Editor @dylanjonesgq
В минувшем сезоне 24-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" 51 матч во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 18 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16