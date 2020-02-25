Стерлинг признался, что его дочь болеет за "Ливерпуль"

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг заявил, что его дочь Мелоди Роуз болеет за "Ливерпуль". Об этом пишет AS.

"У нее мой характер, она любит подшучивать надо мной и петь песни о Салахе. Она знает о гонке моей команды с "Ливерпулем", поэтому этими песнями пытается меня разозлить. У нее такой характер", - сказал форвард.

Дочери Стерлинга 8 лет. 25-летний футболист играл за "Ливерпуль" с 2012 по 2017 год, после чего перешел в "Ман Сити".

Отставание "горожан" от красных в чемпионате Англии составляет 22 балла.

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