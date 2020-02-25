Стерлинг признался, что его дочь болеет за "Ливерпуль"

Теги манчестер ситирахим стерлингливерпуль

Стерлинг признался, что его дочь болеет за "Ливерпуль"

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг заявил, что его дочь Мелоди Роуз болеет за "Ливерпуль". Об этом пишет AS.

"У нее мой характер, она любит подшучивать надо мной и петь песни о Салахе. Она знает о гонке моей команды с "Ливерпулем", поэтому этими песнями пытается меня разозлить. У нее такой характер", - сказал форвард.

Дочери Стерлинга 8 лет. 25-летний футболист играл за "Ливерпуль" с 2012 по 2017 год, после чего перешел в "Ман Сити".

Отставание "горожан" от красных в чемпионате Англии составляет 22 балла.

А еще: Экс-вратарь "Челси": "Однажды Коста снял штаны и сел на лицо Чалобе" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Брешия" оштрафована на 10 тысяч евро за кричалку фанатов о коронавирусе в адрес "Наполи"

"Брешия" оштрафована на 10 тысяч евро за кричалку фанатов о коронавирусе в адрес "Наполи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов