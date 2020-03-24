Стерлинг признался в любви "Ливерпулю"

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Стерлинг признался в любви "Ливерпулю"

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг заявил, что до сих пор любит свой бывший клуб "Ливерпуль".

"Если честно, я люблю "Ливерпуль". Поймите меня правильно, клуб навсегда останется в моём сердце. Этот клуб очень многое сделал для меня, так что...", - сказал футболист в ответ на вопрос о возможном возвращении на "Энфилд" в будущем.

25-летний Стерлинг является воспитанником "Ливерпуля", в структуре мерсисайдского клуба он находился с 2010 по 2015 год.

Затем "Сити" купил звёздного англичанина за 63,7 миллионов евро. Его контракт с "горожанами" рассчитан до конца сезона 2022/23.

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