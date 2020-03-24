Стерлинг признался в любви "Ливерпулю"
Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг заявил, что до сих пор любит свой бывший клуб "Ливерпуль".
"Если честно, я люблю "Ливерпуль". Поймите меня правильно, клуб навсегда останется в моём сердце. Этот клуб очень многое сделал для меня, так что...", - сказал футболист в ответ на вопрос о возможном возвращении на "Энфилд" в будущем.
25-летний Стерлинг является воспитанником "Ливерпуля", в структуре мерсисайдского клуба он находился с 2010 по 2015 год.
Затем "Сити" купил звёздного англичанина за 63,7 миллионов евро. Его контракт с "горожанами" рассчитан до конца сезона 2022/23.
Не пропустите: Зинченко признал превосходство "Ливерпуля" над "Манчестер Сити" в этом сезоне. | http://soccernews.ru
главное
-
"Реал" определился с приоритетной трансферной целью на лето
-
Олимпиада-2020 перенесена на следующий год
-
Экс-игрока "Зенита" госпитализировали из-за подозрения на коронавирус
-
Российского футболиста подозревают в участии в договорных матчах чемпионата Беларуси
-
Лоренсо Санс умер от коронавируса! В конце 90-ых он привел в "Реал" звезд, выиграл Лигу Чемпионов и вернул "сливочных" в когорту "экстра-топов"
Лента новостей
-
Широков снялся в социальной рекламе против коронавируса
-
Дмитрий Комбаров: "Очень хочется попробовать себя в роли тренера"
-
1
Экс-игрок "Тамбова" Бенито: "Шахтёр" и киевское "Динамо" сильнее лучших российских команд"
-
"Локомотив" объявил об уходе команды на карантин
-
"Зенит" пожелал здоровья Астафьеву, у которого обнаружен коронавирус
-
Кокорин прокомментировал признание себя лучшим игроком РПЛ в марте
-
Жоау Мариу: "На первый взгляд кажется, что люди в России злые"
-
Стерлинг признался в любви "Ливерпулю"
-
У экс-игрока "Зенита" подтвердился коронавирус
-
Агент тренера "Олимпиакоса" Мартинша подтвердил интерес со стороны клубов РПЛ
-
Беленов - о Кокорине: "Я тоже, бывало, дрался. Получается, тоже должен сидеть?"
-
Жоау Мариу мечтает поиграть в испанской Примере
-
"Рубин" объявил результаты тестов на коронавирус в клубе
-
2
"Реал" определился с приоритетной трансферной целью на лето
-
Олимпиада-2020 перенесена на следующий год
-
Экс-игрока "Зенита" госпитализировали из-за подозрения на коронавирус
-
Российского футболиста подозревают в участии в договорных матчах чемпионата Беларуси
-
1
Лоренсо Санс умер от коронавируса! В конце 90-ых он привел в "Реал" звезд, выиграл Лигу Чемпионов и вернул "сливочных" в когорту "экстра-топов"
-
Дмитрий Комбаров предложил свой вариант завершения сезона РПЛ
-
Игроки дортмундской "Боруссии" согласились на 20-процентное понижение зарплаты из-за коронавируса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18